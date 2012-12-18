«Чорноморнафтогаз» заплатить «Інтех Компані» 63,9 млн грн за сталеві труби

Великий український добувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» заплатить приватній компанії «Інтех Компані» (м. Київ) 63,9 млн грн за сталеві труби.

Про це йдеться в повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кінцевий термін укладання договору 11 січня 2013 року.

Термін поставки продукції - 2012 - 2013 рр.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку листопада поточного року компанія «Чорноморнафтогаз» закупила у підприємства «Інтех Компані» сталевих труб на 154 млн грн.

Державна компанія «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідки та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище. «Чорноморнафтогаз» за 11 місяців 2012 року збільшив видобуток природного газу до 1,053 млрд куб. м з 0,933 млрд куб. м за аналогічний період 2011 року.