«Газпром» застосовує брудні схеми для зриву будівництва LNG-терміналу - експерти

Російський монополіст «Газпром», для якого Україна є ключовим ринком збуту блакитного палива, готовий застосувати найбрудніші схеми, щоб зірвати будівництво LNG-терміналу для прийому скрапленого газу.

Про це заявив глава правління Центру прикладних політологічних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Треба визнати, що влада просто зіткнулася з куди більш сильним супротивником, якому не бридкі в міжнародних іграх ніякі схеми, зокрема і найбрудніші, якого не змогла переграти», - зазначив Володимир Фесенко.

Саме скандал зі зривом підписання угоди про будівництво LNG-терміналу вкотре продемонстрував, що шлях до енергетичної незалежності простим не буде. На думку експертів, це особливо стає очевидним, якщо проаналізувати причини різкого виходу іспанських компаній з переговорів і фактична відмова в останній момент від підписання угоди.

Як раніше повідомлялося, 26 листопада, Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG термінал».

Однак через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural SDG спростувала свою участь в проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони - Джорді Бонвеї - не є представником компанії.

Глава Держінвестицій Владислав Каськів, коментуючи скандал, зазначив, що Gas Natural Fenosa була обізнана про підписання угоди, оскільки її представники відвідували Україну під час форуму YES-2012 і проводили переговори з Держагентством з інвестицій, що документально підтверджено. Щобільше, підрозділ Gas Natural Fenosa - Socoin готувало ТЕО проекту LNG-терміналу.

«Знаючи все це і враховуючи, що Fenosa в своїх заявах відкрито стала заперечувати очевидні речі, цілком можна повірити в інформацію Держагентсва з інвестицій про те, що представники компанії були готові підписати угоду про будівництво LNG-терміналу і навіть самі призначили дату підписання», - каже директор Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

На думку експертів, потрапляння скрапленого газу на територію України, вкрай небажано російській монополії, оскільки в майбутньому здатне принципово змінити весь розклад сил на енергоринках регіону.

Формально в Росії не коментували перебіг проектів з демонополізації українського ринку газу, але неформально включали всі можливі важелі, щоб не давати можливість Україні знайти альтернативного постачальника. Так спроба купувати газ у RWE і забезпечити його постачання через Словаччину раніше натрапила на серйозну протидію. У травні заступник голови "Нафтогазу" Вадим Чупрун заявив, що "Газпром" перешкоджає прийняттю словацької транспортної компанії Eustream рішення про реверс газу.

В українському Міненерговугіллі тоді розповіли, що після досягнення Україною домовленості про постачання німецького газу словацька сторона отримала від російської монополії попередження про можливе скорочення обсягів транзиту через її територію. За угодою аж до 2028 року обсяг щорічного прокачування газу через Словаччину має становити 50 млрд кубометрів. Але після введення в експлуатацію Nord Stream у російської монополії з'явилася можливість скоротити поставки як мінімум на третину. Цей аргумент "Газпром" і застосував до словаків.

У травні на переговорах у Словаччині представники міністерства отримали рекомендацію домагатися дозволу на реверс у Москві. Ситуацію вдалося виправити лише після втручання єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Оттінгера, який у вересні заявив, що Україна зможе почати реверсивні постачання газу зі Словаччини. Утім, словацька сторона продовжувала затягувати питання поставок і Україні і довелося домовлятися зрештою з Польщею та Угорщиною, на які у Росії традиційно не настільки сильний вплив.

Довідка УНІАН. Україна за десять місяців 2012 року збільшити імпорт газу з Росії в грошовому вираженні на 1,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 11,799 млрд доларів.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася у порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м.

Запланована потужність LNG-терміналу вже на першому етапі - 5 млрд куб м газу на рік, а в подальшому становитиме 10 млрд куб м газу на рік. З урахуванням середньої прогнозованої ціни газу на 2013 рік «Газпром» у разі введення терміналу в дію втратить $ 4,3 млрд.