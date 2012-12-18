На ЧАЕС відновлені роботи зі звільнення енергоблоків від ядерного палива

На Чорнобильській АЕС відновлено роботи зі звільнення енергоблоків від кондиційного відпрацьованого ядерного палива (ВЯП), повідомила прес-служба ЧАЕС.

Зокрема, 17 грудня відновлено роботи зі звільнення блоку № 1 від ВЯП. До 30 листопада 2013 року до СВЯП-1 (сховище відпрацьованого ядерного палива) належить перевезти 1325 відпрацьованих тепловиділяючих збірок і виготовити близько 1250 «коротких» пеналів для зберігання ВЯП у сховищі.

У компанії відзначили, що за аналогією з виконаними роботами зі звільнення від ВЯП блоку № 2, роботи на блоці № 1 будуть виконуватися відповідно до «Заходів, які забезпечують процес звільнення блоків № 1, 2 Чорнобильської АЕС від ядерного палива», введеними в дію наказом № 51 від 26.01.2012, з дотриманням умов Окремого дозволу Державної інспекції з ядерної безпеки на ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2010 року третій блок Чорнобильської АЕС був повністю звільнений від відпрацьованого ядерного палива. Переміщене паливо буде тимчасово зберігатися в СВЯП-1 до моменту введення в експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (проект СВЯП-2), який очікується не раніше 2013 року.