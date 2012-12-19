Сербська NIS відкрила першу на Балканах АЗС під брендом Gazprom

Дочірня компанія "Газпром нафти" - сербська NIS - відкрила в Белграді першу автозаправну станцію під брендом Gazprom.

"Надалі масштабний проект з виведення на паливний ринок нової преміальної роздрібної мережі АЗС Gazprom охоплюватиме й інші країни Балканського регіону", - йдеться в повідомленні "Газпром нафти".

Розвиток мережі під новим брендом планується на території Сербії, Болгарії, Румунії, а також Боснії і Герцеговини.

Перші АЗС з'являться в Болгарії і Румунії найближчим часом. До кінця 2013 року мережа Gazprom буде нараховувати близько 100 АЗС. Оперативне управління мережею АЗС Gazprom на території Балканського регіону буде здійснювати NIS.

За розрахунками "Газпром нафти", мережа АЗС Gazprom займе преміальну нішу балканського паливного ринку. На заправках буде реалізовуватися паливо стандарту не нижче "Євро-5", високоякісні мастильні матеріали та інші супутні товари.

"Розвиток нової фірмової мережі АЗС на балканському ринку дозволить повною мірою використовувати всі переваги бренду Gazprom, добре відомого в Європі", - наводяться в повідомленні слова глави "Газпрому" Олексія Міллера.

NIS - одна з найбільших вертикально інтегрованих нафтогазових компаній південно-східної Європи, здійснює розвідку, видобуток і переробку нафти і газу, а також збут нафтопродуктів. Основні акціонери - "Газпром нафта" (56,5%) і уряд Республіки Сербія. Компанії належить два НПЗ сумарною потужністю переробки 7,3 мільйона тонн нафти на рік у містах Панчево і Нові Сад, і мережу з 350 АЗС під брендом NIS Petrol, а також нафтобази.

NIS працює в декількох країнах Європи - Сербії, Угорщини, Румунії, Боснії і Герцеговині, Чорногорії, Хорватії, Болгарії, Македонії, бере участь у видобувних проекті на території Анголи, передає РИА "Новости".