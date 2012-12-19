Ціна нафти змінилася різноспрямовано на даних про запаси палива в США

На світових торгах у середу, 19 грудня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі даних про запаси палива в США.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,06 долара, або 0,06% - до 108,90 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,12 долара, або на 0,1% - до 87,81 долара за барель.

API повідомив про зменшення оптових запасів нафти в США на 4,1 мільйони барелів за тиждень, який завершився 14 грудня, що стало максимальним скороченням запасів з кінця серпня.

Водночас запаси пального зросли на 4,2 мільйони барелів, а запаси дистилятів зменшилися на 1,9 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Експерти вважають, що причин для різкого зниження вартості нафти зараз немає.