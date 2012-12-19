НКРЕ встановила «зелений» тариф на електроенергію Ботієвської вітряної електростанції

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ), встановила «зелений» тариф на електроенергію, вироблену на Ботієвській вітряній електростанції компанії «Вінд Пауер» (ДТЕК) (Приазовський район, Запорізька обл.).

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зі зв'язків з громадськістю ДТЕК.

У повідомленні наголошується, що «зелений тариф» на електроенергію, яка виробляється цією електростанцією, буде становити 11,3 євроцента за 1 кВт/год.

Раніше ТОВ «Вінд Пауер» отримало ліцензію на виробництво електроенергії строком на 20 років.

Сьогодні на території Ботієвської ВЕС завершено монтаж усіх тридцяти вітроустановок першого етапу будівництва станції, який реалізується в 2012 році.

У ДТЕК нагадали, що Ботієвська ВЕС, встановленою потужністю 200 МВт, є найбільшою вітроелектростанцією в Україні і першим проектом ДТЕК у сфері альтернативної енергетики.

Довідка УНІАН. «Вінд Пауер» - компанія у складі ДТЕК, яка створена в 2008 році і займається девелопментом та будівництвом вітрових енергетичних станцій (ВЕС) в Україні з метою подальшої експлуатації.

Загалом портфель проектів ТОВ «Вінд Пауер» (ДТЕК) включає два крупні вітрові парки, розташовані на узбережжі Азовського моря: "ДТЕК Приазовський» (Запорізька обл.) сукупною потужністю близько 500 МВт і «ДТЕК Мангуш» (Донецька обл.), орієнтовно 700 МВт.

ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації й дистрибуції електроенергії.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго» й асоційованою компанією ВАТ «Дніпроенерго», у якій ДТЕК володіє 47,55% акцій. За підсумками роботи в січні-вересні 2010 року сумарна частка цих компаній на ринку генерації електроенергії Україні становила 25,8%.