Cub Energy залучила 12,7 млн дол. під час вторинного розміщення акцій

Канадська нафтогазовидобувна компанія Cub Energy з активами в Україні в результаті вторинного розміщення акцій привернула 12,7 млн дол. для розвитку свого бізнесу з видобутку вуглеводнів, йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, Cub Energy планував у результаті вторинного розміщення акцій залучити 15 млн дол.

Із залученої суми 10,89 млн дол. компанія має намір направити на буріння і сейсморозвідку Російсько-Комаровського та Станівського родовищ, 1,06 млн дол. - на погашення позики Pelicourt Limited (Кіпр), а 1,8 млн дол. - на загальні і адміністративні витрати.

Наприкінці вересня поточного року компанія Cub Energy повідомила про намір залучити кредит у розмірі 3 млн долари у свого найбільшого акціонера Pelicourt Limited (Кіпр) для розвитку своїх газових родовищ у Західній Україні.

Cub Energy у першому півріччі 2012 року отримала чистий прибуток у розмірі 2,37 млн дол., тоді як аналогічний період 2011 року компанія завершила з чистим збитком 0,21 млн дол.

Дохід компанії в січні-червні становив 514 тис. дол., валовий прибуток - 267 тис. дол.

Довідка УНІАН. Cub Energy відносить себе до числа п'яти найбільших нафтогазових операторів України зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) та офісом у Києві. Її найбільшими активами є 30% частка в українській нафтогазовій компанії «КУБ-Газ», що розробляє Ольгівское, Макіївське, Північно-Макіївське, Вергунське і Крутогорівское родовища у Дніпровсько-Донецькому басейні, і компанія «Тісагаз», якій належать чотири газові ліцензії: на Російсько-Комарівському, Станівському, Королівському газових родовищах та Ужгородському розвідницькому блоці.

Голові Ради директорів і головному виконавчому директору (CEO) Cub Energy Михайлу Афендікову належить 31% в Pelicourt, а консультанту Cub Energy Роберт Бенш (Robert Bensh) - 7%.