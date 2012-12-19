Київ хоче взяти 3 млн євро кредиту для придбання енергозберігаючого обладнання

На розгляд Київради внесуть проект рішення щодо залучення кредиту від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на 3 млн євро на пільгових умовах.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами Р.Крамаренка, проект рішення «Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії» передбачає залучення комунальним підприємством «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва» 3 млн євро під 3%.

Р.Крамаренко повідомив, що гроші будуть використані у рамках пілотного проекту з енергозбереження у бюджетних установах столиці.

«Задля впровадження енергоощадних заходів на об’єктах комунальної власності буде здійснена заміна старих та встановлення нових одиниць енергозберігаючого обладнання у харчоблоках загальноосвітніх шкіл. Такий комплекс заходів дозволить зекономити кошти, що витрачаються бюджетними установами на оплату спожитих енергоносіїв. Це нагальне питання, адже на сьогодні місто витрачає близько 1 млрд грн на оплату енергоносіїв у комунальних закладах», – пояснив заступник голови КМДА.