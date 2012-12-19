Росія та Білорусь досі не узгодили баланс нафти на 2013 рік

Мінськ. Росія та Білорусь досі не узгодили баланс з поставкок нафти та нафтопродуктів на 2013 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це на прес-конференції в Мінську повідомив посол Росії в Білорусі Олександр Суріков.

«У мене немає прогнозів, тому що не я визначаю цифри балансу. Але це питання поки що не узгоджене. Білорусь просить 23 млн тонн, ми поки ж погоджуємося на 18,5 млн тонн нафти. Я знаю, що внутрішні потреби Білорусі оцінюють у 7-8 млн тонн. Постачання понад ці обсяги несе приховані втрати російському бюджету. Ми розуміємо, що прогноз Білорусі за економічними показниками і бюджет зверстані з розрахунку 23 млн тонн. Природно, є складнощі», - сказав О.Суріков.

За його словами, якщо сторонам не вдасться домовитися до кінця цього року, в першому кварталі 2013 року Росія може дещо збільшити обсяги поставок (виходячи із загального обсягу поставок 18 млн тонн на рік), щоб завантажити нафтопереробні потужності білоруських підприємств, а потім будуть продовжуватися переговори щодо балансу.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з членами Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії висловив впевненість, що протягом найближчих тижнів Білорусь розраховує підписати з Росією баланс з поставок нафти та нафтопродуктів на 2013 рік.

«Думаю, що ми домовимося про 23 мільйони тонн», - підкреслив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що за потреби Білорусь зможе додатково поставити необхідні обсяги нафти з інших країн.

«Одного разу Білорусь вже використала можливість постачання азербайджанської нафти через Україну нафтопроводом «Одеса-Броди». Якщо росіяни пошкодують нам 3-4 мільйони тонн додатково нафти, купимо в Азербайджані, у Венесуелі або ще десь, задіємо український вектор. Але я цього не хочу, тому що нам все-таки простіше з Росією», - підкреслив Лукашенко.

Довідка УНІАН. Білорусь запросила у Росії на 2013 рік 23 млн тонн нафти, тоді як Росія готова поставити максимум 18,5 млн тонн. Але саме від цієї різниці багато в чому залежить зовнішньоторговельне сальдо Білорусі та обсяг валютної виручки, що надходить в країну.

Росія в обмін на збільшення поставок вимагає гарантій поставок на власний ринок 2-3 млн тонн нафтопродуктів з білоруських НПЗ.

В кінці листопада ц.р. президент Білорусі О.Лукашенко в інтерв'ю Reuters заявив, що Білорусь може відновити закупівлі нафти поза Росією, якщо не зможе домовитися з Москвою про додаткові щорічні поставки 4-5 мільйонів тонн.

Спір Росії та Білорусі про ціни призвів до тимчасового скорочення поставок нафти російської марки Urals в республіку в 2010-2011 роках, при цьому Мінськ покривав значну частку потреб у сировині за рахунок імпорту легких сортів нафти з Венесуели та Азербайджану через морські порти України і країн Балтії.

Проте вже в березні 2011 року поставки Azeri Light були припинені, а з початку 2012 року до Білорусі повернулася російська нафта за пільговою ціною. З червня Білорусь повністю припинила закупівлі нафти у Венесуели.