На продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Південно-Української АЕС витрачено 1,7 млрд грн

На продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Південно-Української АЕС (ПУ АЕС), який закінчується 31 грудня 2012 року, було витрачено 1,7 млрд грн, повідомляє прес-служба станції.

Згідно з повідомленням, на сьогодні виконано оцінку технічного стану всіх елементів обладнання, будівель і споруд першого блоку ПУ АЕС.

Завершено також кваліфікацію обладнання на «жорсткі» умови експлуатації (температура, вологість, радіація).

«В активній стадії кваліфікація на сейсмічні впливи. Підготовлено і головний документ, на підставі якого Держінспекція атомного регулювання України (ДІЯРУ) ухвалюватиме рішення про можливість продовження життя блоку - звіт з періодичної переоцінки безпеки», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що на даному етапі ДІЯРУ продовжує розгляд розділів документа.

«На початку року енергоблок виводиться у планово-запобіжний ремонт, під час якого повинні бути реалізовані всі залишкові роботи з приведення його у відповідність з сьогоднішніми світовими стандартами безпеки», - підкреслюється в повідомленні.

Довідка УНІАН. Будівництво першого енергоблоку ПУ АЕС було почате в 1977 році, 31 грудня 1982 року він був включений в енергомережу. У 1983 році був остаточно введений в промислову експлуатацію. Електрична потужність блоку становить 1000 МВт. На даному енергоблоці експлуатується реактор типу ВВЕР-1000 серії В-302.

Південно-Українська АЕС експлуатує три енергоблоки ВВЕР-1000, Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3)

За обсягами виробництва Південно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 млн. осіб.