Затягування вирішення фінансової проблеми у США обвалило ціну нафти

На світових торгах у четвер, 20 грудня, ціни на нафту падають на тлі зростаючого негативу через фінансову проблему США.

Зокрема, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,35 долара, або на 0,32% - до 110,01 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,37 долара, або на 0,41% - до 86,62 долара за барель.

Експерти вважають, що тенденція зростання вартості "чорного золота" через відсутність компромісу між Конгресом США і Білим домом "загальмувалася", передає Bloomberg.

Як стало відомо, Президент Барак Обама має намір накласти вето на законопроект республіканців про бюджет, тому що той передбачає занадто велике податкове навантаження на середній клас.