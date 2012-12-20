Киргизстан пропонує "Газпрому" приватизувати національне газове господарство за 1 долар

Киргизстан пропонує "Газпрому" приватизувати 75% активів національної газової компанії ВАТ "Киргизгаз" за символічною ціною - один долар, заявив у четвер, 20 грудня, на прес-конференції заступник директора компанії Куралбек Наскеєв.

"Газпром" має намір придбати 75% державного пакету акцій "Киргизгаз", а також почати освоєння газових родовищ Майлі-Суу-4 і Кугарт у Киргизстані, що дозволить республіці забезпечувати внутрішні потреби у природному газі, які становлять близько 500 мільйонів кубометрів на рік. Наразі Киргизстан не видобуває свого природного газу, повністю залежачи у цьому питанні від сусідніх держав - Казахстану та Узбекистану. Передбачалося, що питання купівлі акцій ВАТ "Киргизгаз" остаточно вирішиться у вересні 2012 року, передає РІА "Новости".

"Сьогодні в Москві відбудеться зустріч голів ВАТ "Киргизгаз" і ВАТ "Газпром", на якій вирішиться питання приватизації. До цього з нашого боку були доопрацьовані активи. Компанія Deloitte&Touche порахувала наші активи і надала компанії два варіанти оцінки - 38 мільйонів доларів і близько 20 мільйонів доларів", - заявив Наскеєв, пояснивши, що борги компанії перед фондом розвитку, а також непогашені субсидії становлять 38 мільйонів доларів.

За словами Наскеєва, у разі підписання угоди "Газпром" вже навесні наступного року зможе розпочати вивчення і освоєння двох газоносних площ на півдні республіки. У планах ВАТ "Киргизгаз" також будівництво магістрального газопроводу по півночі республіки, що дозволить республіці бути транзитером блакитного палива до Китаю.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з 2011 року розглядає можливість участі в приватизації компанії «Киргизгаз».