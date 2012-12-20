На Запорізькій АЕС з невстановлених причин відключився енергоблок №3

На Запорізькій АЕС з невстановлених причин відключився від енергомережі енергоблок №3.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі Запорізької атомної станції, «20 грудня 2012 р. о 08.47 енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від мережі дією захисту. Причини відключення з'ясовуються».

За даними прес-центру, реакторна установка перебуває на 10% рівні потужності.

На ЗАЕС заявляють, що «радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС».

Як повідомляв УНІАН, найбільша в Україні Запорізька АЕС 30 листопада підключила другий енергоблок до енергомережі після його відключення 29 листопада дією системи захисту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Європі з встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок ЗАЕС був введений в експлуатацію в 1984 р., шостий - у 1995 р.

ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.