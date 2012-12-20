«Київенерго» ввела в експлуатацію підстанцію «Московська»

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» ввела в експлуатацію підстанцію 110/10 кВ «Московська» вартістю 228,5 млн грн, з лінією електропередач 110 кВ у Голосіївському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистий пуск підстанції був здійснений в четвер, 20 грудня 2012 року.

Побудована підстанція має найсучасніше обладнання - високовольтну комутаційну апаратуру, трансформатори, систему автоматичного захисту. Цей об'єкт є великовузловою підстанцією, яка дозволяє здійснювати надійне електроживлення низки підстанцій центральної частини міста Києва, а саме «Протасівської», «Солом'янської», «Олімпійської», «Либідської» та «Одеської». Максимальна проектна потужність підстанції становить понад 400 МВт.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.