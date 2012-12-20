«Донбасенерго» залучило у «Ощадбанку» кредит на 460 млн грн
Державна енергопостачальна компанія «Донбасенерго» залучила в «Ощадбанку» кредит на 460 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, кредитні кошти були реалізовані двома лотами.
Кредит залучається строком на 5 років.
Договір був підписаний 13 грудня 2012 року.
Як раніше повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» заплатить 274,156 млн грн приватному підприємству «Донбастеплоелектромонтаж» (м. Донецьк) за реконструкцію енергоблоку № 7 Слов'янської ТЕС.
«Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську та Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.
Державі належать 85,77% акцій компанії, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».
«Донбасенерго» за 9 місяців 2012 р. збільшив чистий прибуток у 6 разів - до 305 млн грн.
ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.
100% акцій банку належать державі.