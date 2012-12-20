ЄС виплатив 28 млн євро останнього траншу на підтримку енергостратегії України

Європейський Союз виплатив останній транш у розмірі 28 млн євро за своєю програмою підтримки енергетичної стратегії України, схваленою в 2007 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва ЄС в Україні.

Згідно з повідомленням, транш у розмірі 28 мільйонів євро відображає прогрес України в енергетичному секторі, а також частковий прогрес країни у сфері управління державними фінансами.

«Європейський Союз також вирішив почати наступну програму підтримки енергетичного сектора України, бюджет якої досягатиме 45 мільйонів євро», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше, у 2007 р. ЄС виділив 82 млн євро на підтримку енергетичного сектора в рамках своєї першої програми бюджетної підтримки в Україні.

Програма бюджетної підтримки складалася з двох траншів: фіксованого і змінного. Сума фіксованого траншу становила 40 млн євро, його Україна одержала в 2008 і 2009 рр. Сума виділених Україні коштів у рамках програми становить 83% від загальної її вартості, що є добрим результатом порівняно з результатами подібних програм, які Європейський Союз фінансує у всьому світі.

Метою програми є підтримка впровадження енергетичної стратегії України, включаючи положення Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між ЄС і Україною в енергетичній галузі.

Починаючи з 2007 року, ЄС використовує бюджетну підтримку як головний інструмент у своїй співпраці з Україною.

Здійснення виплати не є автоматичною гарантією того, що в рамках інших програм бюджетної підтримки надаватиметься подальше фінансування. Рішення щодо цих питань залежатиме від подальшого прогресу України у сфері управління державними фінансами.

5 грудня цього року Європейська Комісія вирішила запровадити нову програму бюджетної підтримки в енергетичній сфері із загальним бюджетом у 45 млн євро. Наступним кроком у підготовці цієї програми є проведення консультацій і підписання фінансової угоди з урядом України.