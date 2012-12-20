«Київенерго» за 2012 рік інвестувала понад 1 млрд грн у модернізацію устаткування

Компанія «Київенерго», яка є енергозабезпечувальною та енергогенеруючою, за 2012 рік інвестувала понад 1 млрд грн у модернізацію устаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор «Київенерго» Олександр Фоменко під час урочистого пуску підстанції «Московська» в Голосіївському районі м. Київ.

«За рік інвестиції в модернізацію і реконструкцію «Київенерго» становили понад 1 млрд грн», - сказав О.Фоменко.

Також він додав, що понад 300 млн грн інвестицій було залучено за рахунок кредитних коштів.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Київенерго» 20 грудня ввела в експлуатацію підстанцію 110/10 кВ «Московська» вартістю 228,5 млн грн, з лінією електропередач 110 кВ у Голосіївському районі.

«Київенерго» генерує і поставляє теплову й електричну енергію до Києва, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год.) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год.). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котельнях. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірюванні).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерування і продажу електроенергії.