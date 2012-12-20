Ліцензування нових російських паливних зборок на РАЕС почнеться в 2013 році

Процес ліцензування впровадження нового типу російських паливних зборок ТВСА-12 на енергоблоці № 4 Рівненської АЕС почнеться в 2013 році.

Про це йдеться в інтерв'ю в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріона Кіма журналу «Енергоатом України» (№ 2 (39), листопад-грудень 2012 р.).

«Передбачено, що з 2013 року почнеться процес ліцензування впровадження нового типу російських паливних зборок ТВСА-12 на енергоблоці № 4 Рівненської АЕС», - сказав В.Кім.

Також він зазначив, що на ремонтно-механічному заводі «Атоменергомаш» НАЕК «Енергоатом» освоєно виробництво комплектуючих деталей (головок і хвостовиків) для ТВСА ВВЕР-1000. «Починаючи з 2013 року ці комплектуючі будуть використовуватися на заводах російської компанії «ТВЕЛ» у виробництві паливних зборок для АЕС України, а згодом - поставлятися на український завод з фабрикації ядерного палива, який передбачається ввести в експлуатацію наприкінці 2015 року», - наголосив В.Кім.

Як повідомляв УНІАН, за словами виконавчого директора паливної компанії ТВЕЛ Дмитра Крилова, дослідну партію модернізованого російського ядерного палива ТВСА-12 планується поставити на Рівненську АЕС у квітні 2014 року. Відповідно до плану, у серпні 2013 року планується отримати ліцензію на ТВСА-12 в наглядових органах України.

На четвертий енергоблок Рівненської АЕС планується поставити 42 касети нового палива. Це буде перехідна завантаження, а потім в режимі стаціонарної експлуатації буде 36 касет.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва 45% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Паливна компанія Росатому «ТВЕЛ» входить до вертикально інтегрованої структури російської атомної галузі. ТК «ТВЕЛ» об'єднує виробничі та наукові активи у сфері фабрикації ядерного палива, розділово-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг і обладнання до них. Паливна компанія «ТВЕЛ» створена з метою досягнення оптимальної структури управління підприємствами ядерно-паливного циклу, підвищення ефективності їхньої роботи та конкурентоспроможності на глобальному ринку.

Рівненська АЕС - перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, сьогодні є єдиним типом реакторів на Україні, і єдина - з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації перебуває 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, близько ріки Стир у чотирьох кілометрах від міста Кузнецовськ.