Київ візьме 3 млн євро кредиту на енергозберігаюче обладнання

Київрада дозволила КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях Києва» залучити кредит від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в розмірі до 3 млн євро.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні сесії Київради.

За нього проголосували 66 з 82 зареєстрованих у залі депутатів.

Відсоткова ставка за користування залученими коштами не повинна перевищувати 3% річних. Термін користування кредитом – до 5 років.

Своїм рішенням депутати надали повноваження директору вказаного комунального підприємства підписати відповідну кредитну угоду.

У рішенні зазначено, що секретар Київради Галина Герега уповноважена підписати від імені Київради договір гарантії з НЕФКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови КМДА Руслан Крамаренко пояснив, що кошти кредиту будуть використані в рамках пілотного проекту з енергозбереження у бюджетних установах столиці. «Задля впровадження енергоощадних заходів на об’єктах комунальної власності буде здійснена заміна старих та встановлення нових одиниць енергозберігаючого обладнання у харчоблоках загальноосвітніх шкіл. Такий комплекс заходів дозволить зекономити кошти, що витрачаються бюджетними установами на оплату спожитих енергоносіїв. Це нагальне питання, адже на сьогодні місто витрачає близько 1 млрд грн на оплату енергоносіїв у комунальних закладах», – пояснив заступник голови КМДА.