В Україні залишаються знеструмленими 93 населених пункти
09:21, 21 грудня 2012Енергетика
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В Україні залишаються знеструмленими через негоду 93 населених пункти.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
Зокрема, електропостачання відсутнє у 83 н.п. Криму, а також у 8 н.п. Київської та 2 - Житомирської областей.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 5 одиниць техніки підвищеної прохідності.
Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 7 пересувних електростанцій.
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