Рішення Конгресу США не голосувати за бюджетний план республіканців знизив ціну нафти

На світових торгах у п'ятницю, 21 грудня, ціни на нафту знижуються на тлі рішення спікера палати представників Конгресу США Джона Бонер не проводити голосування за запропонованим республіканцями пакетом фінансових заходів.

Так, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,65 долара, або на 0,59% - до 109,55 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,98 долара, або на 1,09% - до 89,15 долара за барель.

Палата представників перервала розгляд пакету заходів із запобігання секвестру бюджету США, проголосувавши лише за ключовим законопроектом, запропонованим республіканцями. У пленарному засіданні несподівано оголосили перерву, після якої Бонер оголосив, що пакет не набрав достатньої для його ухвалення кількості голосів, передає Bloomberg.