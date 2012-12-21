Чистий прибуток «Нафтогазу» за 2011 рік становив 10,54 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» одержала в 2011 році чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 10,535 млрд грн, йдеться в аудованій консолідованій звітності компанії.

Згідно з повідомленням, за 2010 рік компанія одержала чистий збиток за МСФЗ у розмірі 12,155 млдр грн.

Виручка від реалізації продукції за МСФЗ за 2011 рік становила 105,051 млрд грн, тоді як у 2010 році компанія одержала виручку 90,192 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за 9 місяців 2012 року одержала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності у розмірі 4,559 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.