Україна має платити ринкову ціну за енергоносії, щоб уникнути залежності – посол США

Аби уникнути залежності, Україна має платити ринкову ціну за енергоносії.

Таку думку висловив Посол США в Україні Джон Теффт у своїй статті в газеті KyivPost.

«Дешевший газ не є відповіддю на українські економічні проблеми. Він не зробить раптово українські компанії більш конкурентними або українську бюрократію більш ефективною та прозорою», – вважає Д.Теффт.

На його думку, навпаки, це буде подальша енергозалежність, неефективність та корупція, як це було раніше. «Українці повинні, як усі інші, платити ринкову ціну за енергоносії», – додав посол.

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