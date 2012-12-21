Україна має достатньо ресурсів для енергонезалежності - Теффт

Україна має достатньо ресурсів для енергонезалежності, особливо враховуючи потенційні поклади сланцевого газу.

Таку думку висловив Посол США в Україні Джон Теффт у своїй статті в газеті KyivPost.

Він нагадав, що в результаті встановлення ринкової ціни на газ інші країни посткомуністичного табору змушені були різко скоротити споживання енергії, що було поштовхом для більшого використання внутрішніх джерел енергії і зробило їх прибутковими.

«Подібні зміни мають відбутись тут. Україна має достатньо ресурсів, аби бути практично енергонезалежною – особливо зважаючи на «революцію сланцевого газу», яка пішла зі США, і власні українські потенційні резерви сланцевого газу», – заявив посол.

Він вважає, що подібний розвиток ситуації докорінно міг би змінити енергетичні відносини між Україною та Росією та розірвати взаємозалежність, яка не відповідає інтересам жодної зі сторін.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, Україна в найближчі 5-10 років планує вийти на видобуток сланцевого газу в обсязі 20-30 млрд кубометрів щорічно.

Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції та Норвегії.

Нагадаємо, влада України, більше двох років безуспішно намагається домовиться з "Газпромом" про зниження ціни на поставлений в країну газ, пробують також знизити свою залежність через низку проектів щодо диверсифікації поставок "блакитного палива". Серед них будівництво на Чорному морі терміналу LNG, збільшення внутрішнього видобутку і покупка газу в інших постачальників.

Довідка УНІАН. Україна, яка залишається одним з найбільших споживачів російського газу, з початку року оголосила про намір знизити його покупку до 27 млрд куб. м газу з 40 млрд куб. м у минулому році, що також на 25 млрд куб. м менше, ніж передбачено підписаним у 2009 році десятирічним газовим контрактом.

Українська влада пояснює скорочення закупівель невиправдано високою ціною російського палива для українців, яке обходиться країні дорожче, ніж більшості клієнтів "Газпрому" в Євросоюзі.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу для України становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол., у четвертому кварталі - 430 дол.

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