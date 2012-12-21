Зурабов: Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум щодо ГТС

Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у п'ятницю, 21 грудня, заявив посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов.

«Я не думаю зараз, що мова йде про тристоронній консорціум. Я припускаю, що в даному випадку йтися може про співпрацю в рамках двостороннього формату», - сказав М.Зурабов,

Водночас він зазначив, що крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС. «Це має супроводжуватися, безумовно, двома умовами: перша - зниження ціни для українських споживачів на російський газ, друга умова - завантаження української ГТС в обсягах, достатніх для того, щоб доходи від її експлуатації дозволяли б підтримувати її в належному технічному стані», - сказав М.Зурабов.

Водночас він не назвав можливого розміру зниження ціни, зазначивши, що він, звичайно, не був би настільки великим, скільки за приєднання України до Митного союзу.

Однак М.Зурабов наголосив, що розмір знижки дозволив би суттєво покращити економічну ситуацію в Україні.

***

Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління ГТС

Знаходження Україною та Росією компромісного варіанту щодо подальшого розвитку та управління українською ГТС дозволить РФ суттєво знизити ціну газу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

«Якщо відбудеться вихід на якісь рішення, то я думаю, що ці рішення передбачатимуть і серйозне редукування або зниження ціни на російський газ для України», - сказав М.Зурабов.

При цьому він підкреслив, що тему, що стосується української ГТС, Київ і Москва розглядають абсолютно окремо, і вона не пов'язана з темою співробітництва в рамках Митного союзу.

«Тема української ГТС обговорюється абсолютно ізольовано», - сказав М.Зурабов.

Він зазначив, що актуальність використання української ГТС в умовах будівництва обхідних газопроводів знижується з кожним роком.

«У цих умовах виникає вже ключове питання: як завантажувати українську ГТС. І це питання ніяк не пов'язане з Митним союзом. Це гостре питання сьогоднішнього порядку денного, який є настільки ж гострим, як і питання ціни на газ. Оскільки, якщо найближчим часом не вирішується питання щодо завантаження української ГТС, то її значення з кожним роком буде все більше й більше знижуватися. По-перше, вона не модернізується, по-друге, створюються альтернативні маршрути поставок російського газу до країн Європи», - сказав М.Зурабов.

Нагадаємо, 20 грудня ц.р. Президент Росії Володимир Путін заявив на прес-конференції в Москві, що Україна зробила стратегічну помилку, не віддавши в оренду свою газотранспортну систему.

"Я думаю, що наші українські партнери зробили стратегічну фундаментальну помилку свого часу. Ми пропонували разом з європейцями узяти в оренду ГТС України, не порушуючи українського законодавства, не забираючи її у власність, залишаючи її у власності Української держави. Узяти в оренду і одночасно узяти на себе зобов'язання щодо розвитку і завантаження української ГТС", - сказав В.Путін.

За його словами, те, що відбулося останніми роками, зокрема скандал в 2009 році, спонукало Росію прискорити будівництво інфраструктурних проектів (на початку 2009 року виник скандал через припинення російською стороною поставки газу в українську газотранспортну систему для його подальшого транзиту територією України до європейських споживачів – УНІАН).

Він нагадав, що вже споруджено "Північний потік" з можливістю транспортувати 55 млрд кубометрів газу на рік, будується "Південний потік" на 63 млрд куб.

За його словами, окрім трубопроводів, зокрема на сході країни, розвиватимуться поставки скрапленого газу.

"Такої залежності від традиційних транзитних держав вже не буде. Постане питання взагалі про доцільність існування ГТС України. Це системне питання української економіки", - сказав В.Путін.

Водночас він заявив, що РФ готова і зараз вести діалог із цього приводу.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

23 березня 2009 р. було підписано спільну декларацію України і ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, в якій Україна зобов'язалася створити прозорий газовий ринок.

30 листопада ц.р. в Осло прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив жаль з приводу того, що ЄС не займає активну позицію у питанні модернізації української ГТС. Він відзначив, що сподівання України, які були під час приєднання до хартії, досі не справдилися.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна другий рік є членом Європейської енергетичної хартії, проте досі з боку ЄС не було підтримки України в переговорах з Росією з питання зниження ціни на газ і не вирішено питання про створення тристороннього консорціуму з управління української ГТС.

У першій половині вересня ц.р. прем'єр-міністр М.Азаров заявив, що модернізація газотранспортної системи України обійдеться у 4,5 млрд євро.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори щодо зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі – за участю ЄС.

14 грудня ц.р. міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Європейська Комісія (ЄК) пропонує свої послуги у тристоронньому обговоренні питання модернізації газотранспортної системи України.

«Це питання було на порядку денному. Ми обговорювали з комісаром Еттінгером. Європейська Комісія пропонує свої послуги у тристоронньому обговоренні питання модернізації ГТС України», - сказав він.

Водночас О.Новак нагадав, що в 2002 році на рівні голів держав було досягнуто домовленості щодо управління ГТС України, але, на жаль, робота цього консорціуму досі так і не розпочалася, оскільки Україна це питання не ініціювала.

За його словами, з цієї причини сьогодні статус взаємин з реалізації інфраструктурних проектів на території України такою, що діє тільки договір на поставку газу.

«Питання необхідності модернізації існуючої ГТС України російська сторона готова розглянути в тому випадку, якщо з боку українських партнерів такі пропозиції будуть передані Росії», - сказав О.Новак.