Медведєв направив Азарову листа з позицією Росії щодо будівництва двох блоків ХАЕС

Глава уряду Росії Дмитро Медведєв надіслав офіційний лист прем'єр-міністру України Миколі Азарову, в якому уточнює позицію російської сторони щодо будівництва третього і четвертого блоку Хмельницької атомної станції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Росії в Україні Михайло Зурабов.

«Днями Д.Медведєв надіслав офіційний лист прем'єр-міністру України М.Азарову, в якому уточнюються деякі деталі російської позиції», - сказав М.Зурабов.

Він висловив надію, що буде знайдене рішення, яке дозволить найближчим часом серйозно активізувати роботу в цьому напрямі.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорта», який представив проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 вересня цього року Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції».

З початку листопада цього року ДП НАЕК «Енергоатом» відновив переговорний процес з ВАТ «Сбербанк Росії» про виділення фінансування проекту будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС».

Водночас «Енергоатом» заперечував інформацію про те, що підписання кредитної угоди зі «Сбербанком Росії» про фінансування цього проекту затримується з вини української сторони.