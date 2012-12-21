Білорусь і Росія домовилися про поставки нафти

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія домовилися про баланс поставок нафти в 2013 році в обсязі 23 млн. тонн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він сказав сьогодні на зустрічі із студентами і викладачами Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки.

«Ми з Росією проводили переговори. Вони 18,5 мільйона тонн пропонували, ми хотіли 23 мільйони тонн. Ми з росіянами, правда, домовилися на постачання 23 мільйонів тонн нафти. Ми нафту одержимо без проблем», - сказав О.Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко в ході зустрічі з членами Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії висловив упевненість, що протягом найближчих тижнів Білорусь розраховує підписати з Росією баланс щодо поставок нафти і нафтопродуктів на 2013 рік.

«Думаю, що ми домовимося про 23 мільйони тонн», - підкреслив О. Лукашенко.

Проте, за словами О.Лукашенка, в разі необхідності Білорусь зможе додатково поставити необхідні обсяги нафти з інших країн.

19 грудня посол Росії в Білорусі Олександр Суриков повідомив, що питання щодо балансу нафти на 2013 рік поки що не зняті.

«Білорусь просить 23 мільйони тонн, ми поки що погоджуємося на 18,5 мільйона тонн нафти. Я знаю, що внутрішні потреби Білорусі оцінюють у 7-8 мільйонів тонн. Все це пов'язано з тими справами, які були спірними. Це питання повернення світлих нафтопродуктів до Росії та слизька тема з розчинниками-розбавлювачами», - зазначив О. Суриков.

Довідка УНІАН. Білорусь просить у Росії на 2013 рік 23 млн. тонн нафти, тоді як Росія готова поставити максимум 18,5 млн. тонн. Але саме від цієї різниці багато в чому залежить зовнішньоторговельне сальдо Білорусі і обсяг валютної виручки, що надходить до країни.

Росія в обмін на збільшення поставок вимагає гарантій поставок на власний ринок 2-3 млн. тонн нафтопродуктів з білоруських НПЗ.

Наприкінці листопада п.р. О.Лукашенко в інтерв'ю Reuters заявив, що Білорусь може відновити закупівлі нафти поза Росією, якщо не зможе домовитися з Москвою про додаткові щорічні поставки 4-5 мільйонів тонн.

Спір Росії й Білорусі про ціну привів до тимчасового скорочення поставок нафти російської марки Urals в республіку в 2010-2011 роках, при цьому Мінськ покривав значну частку потреб у сировині за рахунок імпорту легких сортів нафти з Венесуели і Азербайджану через морські порти України і країн Балтії.

Проте вже в березні 2011 року постачання Azeri Light було припинено, а з початку 2012 року до Білорусі повернулася російська нафта за пільговою ціною. З червня Білорусь повністю припинила закупівлю нафти у Венесуели.