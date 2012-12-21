Єврокомісія виділила Україні 68 млн євро на енергетичну реформу та місцевий розвиток

Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні 68 млн євро для підтримки енергетичної реформи та сприяння залученості громадян у місцевий розвиток.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні, зазначивши, що Європейська комісія сьогодні, 21 грудня, оголосила про додаткове фінансування для України у 2012 році.

«Ці кошти є частиною ініціативи «Східне партнерство» та будуть виділені для підтримки енергетичної реформи та сприяння залученості громадян у місцевий розвиток», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на подальшу підтримку провадженню енергетичної стратегії України виділяється 45 млн євро; на реалізацію третьої фази проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» передбачені кошти у сумі 23 млн євро.

Коментуючи додаткове фінансування ЄС, Європейський комісар з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле наголосив: «Це рішення засвідчує, що ми залишаємося відданими нашій підтримці України на шляху її політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС».

«Водночас енергетична реформа залишається у центрі нашого руху у цьому напрямі. Заходи, які ми пропонуємо, є засадничими для громадян у контексті місцевого управління та розвитку, включаючи організації громадянського суспільства», - сказав єврокомісар.

Як зазначили у Представництві ЄС, додаткове фінансування енергетичної програми є продовженням підтримки ЄС, яку Брюссель надає реформам в енергетичному секторі України та в уніфікації з нормами ЄС і зобов’язаннями, які взяла на себе Україна у рамках вступу до Енергетичного співтовариства у 2011 році.

Ці кошти також мають допомогти Києву у підготовці до укладання Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Окрім того, цілями нової підтримки є поліпшення якості нафтопродуктів (зокрема, й запровадження системи перевірок якості), покращення енергетичної безпеки та зменшення забруднення довкілля, підкреслюється в повідомленні.

Подальша підтримка також надаватиметься з метою сприяння раціональному і збалансованому економіко-соціальному розвитку на місцевому рівні. Програма продовжуватиме сприяти самоорганізації спільнот, підтримувати невеликі ініціативи громад, а також стимулювати активну залученість громадян у життя їхніх місцевих спільнот, поінформували в Представництві ЄС.

Допомога також надаватиметься економічній діяльності у сільських громадах та невеличких містечках.

Станом на сьогодні завдяки роботі ЄС у цьому напрямі підтримку отримали 1 тис. 324 проекти, що спрямовані на розвиток спільнот. Близько 1,1 млн людей стали бенефіціарами цих проектів. 12 тис. членів громад та 3,5 тис. місцевих і регіональних службовців пройшли підготовку з питань інституційного розвитку, фінансового управління, планування, управління проектами у сфері розвитку громад, оцінювання і децентралізації, йдеться у повідомленні.

Як нагадали в Представництві ЄС, Щорічна програма дій для України на 2012 рік ухвалювалася двома послідовними траншами протягом року. Перша частина програми, бюджет якої становив 70 млн євро, була ухвалена у серпні поточного року. Сьогодні було схвалено другу програму.

Двостороння допомога Україні надається через Європейський інструмент сусідства і партнерства (European Neighbourhood and Partnership Instrument). Він є головним фінансовим інструментом та інструментом співпраці, через який виділяється фінансування країнам-учасницям ініціативи «Східне партнерство» і Росії.

Ініціатива «Східне партнерство» є східним виміром Європейської політики сусідства. Мета ініціативи – поглиблювати та зміцнювати відносини між Європейським Союзом та його партнерам на Сході: Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною.