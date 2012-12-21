Росія спростовує заяву Лукашенка про домовленість щодо поставок нафти

Мінськ. Інформація про досягнення домовленості між Росією та Білоруссю про постачання 23 млн тонн нафти в 2013 році не відповідає дійсності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, угоду про обсяги поставки не підписано, йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті Міністерства енергетики Росії.

Міненерго РФ заявляє, що пропозиція Росії про поставку до Білорусі 18,5 млн тонн нафти в 2013 році залишається в силі.

«Поставки нафти в першому кварталі 2013 року будуть здійснюватися виходячи із запропонованого обсягу», - йдеться у повідомленні.

Раніше віце-прем'єр-міністр РФ Аркадій Дворкович заявляв, що обсяги поставок обговорюються спільно з рішенням проблеми експорту білоруською стороною розчинників.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня на зустрічі зі студентами та викладачами Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки в Мінську Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія домовилися про поставки нафти в 2013 році в обсязі 23 млн тонн.

«Ми з Росією проводили переговори. Вони-то 18,5 мільйона тонн пропонували, ми хотіли 23 мільйони тонн. Ми з росіянами, правда, домовилися на поставку 23 мільйонів тонн нафти. Ми нафту отримаємо без проблем», - сказав він.

Російська сторона неодноразово висловлювала стурбованість тим, що Білорусь могла експортувати нафтопродукти під виглядом розріджувачів і розчинників для відходу від сплати експортних мит до бюджету РФ. О. Лукашенко, зі свого боку, заявляв, що питання експорту розчинників не заважає підписанню нафтового балансу з РФ на 2013 рік.

Нагадаємо, що 19 грудня посол Росії в Білорусі Олександр Суріков повідомив, що питання щодо балансу нафти на 2013 рік поки що не зняті.

«Білорусь просить 23 мільйони тонн, ми поки погоджуємося на 18,5 мільйона тонн нафти. Я знаю, що внутрішні потреби Білорусі оцінюють в 7-8 мільйонів тонн. Все це пов'язано з тими справами, які були спірними. Це питання повернення світлих нафтопродуктів на Росію і слизька тема з розчинниками-розріджувачами», - зазначив О. Суріков.

З приводу повернення Росії 1,5 млрд доларів митних зборів як компенсації за експорт Білоруссю розчинників О. Суріков сказав: «Якби ваш сусід по квартирі витягнув у вас з кишені приблизно одну соту ваших річних доходів, ви б просили їх повернути? Так що тема присутня. Питання в тому, як це зробити? Ми розуміємо, що це надзвичайно складно, але сторони шукають підходи».

Раніше, 11 грудня О.Лукашенко під час зустрічі з членами Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії висловив впевненість, що протягом найближчих тижнів Білорусь розраховує підписати з Росією баланс з поставок нафти та нафтопродуктів на 2013 рік.

«Думаю, що ми домовимося про 23 мільйони тонн», - підкреслив О. Лукашенко.

Однак, за словами О.Лукашенка, за потреби Білорусь зможе додатково поставити необхідні обсяги нафти з інших країн.

Довідка УНІАН. Білорусь запросила у Росії на 2013 рік 23 млн тонн нафти, хоч Росія готова поставити максимум 18,5 млн тонн. Але саме від цієї різниці багато в чому залежить зовнішньоторговельне сальдо Білорусі та обсяг валютної виручки, що надходить в країну.

Росія в обмін на збільшення поставок вимагає гарантій поставок на власний ринок 2-3 млн тонн нафтопродуктів з білоруських НПЗ.