Євросоюз і Росія не домовилися про питання Третього енергопакету

Брюссель. Європейський Союз та Росія знову не домовилися з питань, пов’язаних з реалізацією в ЄС положень так званого Третього енергопакету.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Росія повідомили Президент Росії Володимир Путін та Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

«Є чинний документ, який лежить в основі наших відносин з ЄС. Стаття 34 каже про непогіршення діяльності компаній обох сторін на території одна одної», - сказав він.

При цьому В.Путін зазначив, що схвалення Третього енергопакету та його застосування Росія вважає порушенням 34 статті базової угоди між РФ і ЄС, а дії окремих країн-членів Євросоюзу – конфіскацією російських інвестицій.

Російський Президент також піддав критиці закиди ЄС на адресу Росії щодо прив'язки ціни газу до ціни нафти, зазначивши, що Росія не брала на себе нових зобов'язань щодо формування цін на газ під час вступу до Світової організації торгівлі.

У свою чергу Ж.М.Баррозу наголосив, що Єврокомісія вважає, що ЄС виконує всі свої міжнародні угоди.

«Наш режим – недискримінаційний і повністю відповідає нашим угодам, оскільки він передбачає більшу лібералізацію ринку», - сказав Президент Єврокомісії.

«Ваші компанії вітаються на нашому ринку, однак вони повинні виконувати наші правила», - додав він.

Ж.М.Баррозу також зазначив, що в питанні формування цін на газ головна проблема полягає не у прив'язці їх до цін на нафту, а в ціноутворенні для країн, які переважно залежать від одного постачальника, – Росії.

Після того як Президент Єврокомісії завершив пояснювати свою позицію, Президент Росії вирішив додати ще кілька фраз.

«Ось мій друг, пан Баррозу, так довго та емоційно пояснював позицію, тому що відчуває, що неправий, винний», - сказав В.Путін.

Стосовно прив’язки цін на газ до цін нафту Президент Росії додав, що таку практику вигадала не Росія, а Нідерланди.

Довідка УНІАН. Третій енергопакет ЄС схвалив у 2009 році. Він викликає незадоволення з боку Росії, оскільки спрямований на розподіл вертикально-інтегрованих енергетичних компаній.