Через негоду знеструмлено 24 населених пункти у Криму та Київській області

В Україні через негоду знеструмлено 24 населених пункти.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Криму знеструмлено 23 населених пункти, у Київській області – 1.

До відновлення електропостачання залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 4 одиниці техніки підвищеної прохідності.

Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 3 пересувні електростанції.