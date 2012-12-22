Через негоду знеструмлено 24 населених пункти у Криму та Київській області
12:27, 22 грудня 2012Енергетика
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В Україні через негоду знеструмлено 24 населених пункти.
Як повідомляє прес-служба МНС, у Криму знеструмлено 23 населених пункти, у Київській області – 1.
До відновлення електропостачання залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 4 одиниці техніки підвищеної прохідності.
Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 3 пересувні електростанції.
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