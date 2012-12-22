Янукович впевнений, що вдасться залучити інвестиції для реконструкції об'єктів ПЕК

Україні вдасться залучити інвестиції для спорудження та реконструкції інфраструктурних об'єктів паливно-енергетичного комплексу, вважає Президент Віктор Янукович.

Як повідомляє прес-слжуба Президента, у вітанні з нагоди Дня енергетика йдеться: «Енергетичний комплекс є однією з базових складових при формуванні міцної конкурентоспроможної економіки нашої держави. Сьогодні українські енергетики реалізують важливі завдання з реформування галузі, підвищення її ефективності, розвитку та розбудови ринку електричної енергії. Переконаний, що завдяки активному співробітництву з міжнародними фінансовими установами і вашій самовідданій праці нам вдасться залучити інвестиції для спорудження та реконструкції інфраструктурних об'єктів паливно-енергетичного комплексу України».