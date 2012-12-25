Узбекистан припиняє постачання газу до Таджикистану

Узбекистан припинить подачу природного газу Таджикистану з 31 грудня 2012 року, офіційне повідомлення про це від узбецьких колег напередодні отримала компанія "Таджиктрансгаз", повідомляє РІА «Новини».

"Таджицька і узбецька сторони домовляються щодо постачань газу в кінці кожного року, але в листопаді ми направляли відповідний лист в" Узтрансгаз ", проте відповіді так і не отримали", - сказав представник Міненергопрому Таджикистану.

На початку січня 2012 року також виникла ситуація з припиненням поставок "блакитного" палива, тоді питання оперативно вирішила урядова делегація Таджикистану, на чолі з віце-прем'єром Муродалі Алімардоном, що вилетіла в Ташкент відразу після припинення подачі газу.

За даними таджицького Міненергопрому, в поточному році "Узтрансгаз" повинен поставити до Таджикистану 145 млн кубометрів природного газу, що на 35 мільйонів менше, ніж у 2011 році. Одну тисячу кубометрів газу Узбекистан продає Таджикистану за ціною 300 доларів.