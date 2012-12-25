«Київенерго» збільшило борг перед «Нафтогазом» на 140,7 млн грн

Компанія «Київенерго» збільшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 140,7 млн грн - до 211,6 млн грн з 70,9 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Київенерго».

Згідно з повідомленням, компанія «Київенерго» 21 грудня перерахувала 52,7 млн грн «Нафтогазу» як розрахунок за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії для потреб населення.

Як зазначається в повідомленні, ці кошти є частиною одержаної «Київенерго» компенсації з різниці між діючими тарифами на теплову енергію для потреб населення в Києві та собівартістю її виробництва.

«Кошти надійшли на рахунок компанії від Київської міської державної адміністрації 21 грудня. КМДА зі свого боку одержала їх у вигляді субвенції з державного бюджету для погашення різниці в тарифах згідно з постановою Кабінету Міністрів України №517 від 11 червня 2012 р.», - йдеться в повідомленні.

Отже, з урахуванням цієї компенсації, заборгованість бюджету з різниці в тарифах перед «Київенерго» становить 135,4 млн грн.

«Крім того, прогнозована різниця в тарифах за грудень становитиме 207,7 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 грудня цього року компанія «Київенерго» зменшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 257,2 млн грн - до 70,9 млн грн з 328,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.