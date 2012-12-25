Москва. Росія запустила другу чергу нафтопроводу «Східний Сибір - Тихий океан» (ССТО) для поставки нафти до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в режимі відеоконференції сказав президент Росії Володимир Путін.

«Сьогодні підводимо підсумки щодо завершення другої черги з виходом трубопровідної системи до берега Тихого океану. Це, повторюю ще раз, серйозна, значуща подія для всієї економіки країни. Цього року в нас купували наш продукт партнери з таких країн як Японія, Китай, США, Філіппіни, Південна Корея, Індонезія, Сінгапур, Тайвань, Малайзія», - сказав В.Путін.

Він повідомив, що по завершенні другої черги нафтопроводу можливості експорту нафти можуть бути доведені вже з 30 до 45 млн тонн на рік.

Зі свого боку, як повідомили УНІАН у прес-службі "Транснафти", глава компанії Микола Токарєв відзначив, що із введенням ССТО-2 в експлуатацію «завершено будівництво єдиної нафтопровідної системи від Балтики до Тихого океану». За його словами, «американський ринок через кінцеву точку ССТО - порт Козьміно - отримує 35% нафти, ще близько 30% - Японія, Китай - 25-28%, решта - Сінгапур, Малайзія і Південна Корея».

За словами М.Токарева, для того, щоб нафта, що поставляється ССТО, стала маркерним сортом, необхідно збільшити обсяг поставок цим нафтопроводом до 30 млн тонн. «Якщо це вийде в найближчій перспективі, то можна буде сміливо говорити, що у світі з'явиться новий сорт нафти. І нам за нього не соромно», - заявив глава трубопровідної компанії.

За його словами, за 7 років побудовано п'ять тисяч кілометрів лінійного трубопроводу, 20 нафтоперекачувальних станцій, тисячі кілометрів ЛЕП, доріг.

Довідка УНІАН. Проект ССТО призначений для транспортування нафти на російські НПЗ, а також до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Перша черга системи була введена в експлуатацію наприкінці грудня 2009 року. На першому етапі побудовано ділянку нафтопроводу Тайшет - Сковородіно і нафтоналивний термінал Козьміно на узбережжі Тихого океану. У рамках другого етапу побудовано ділянку нафтопроводу від Сковородіно до порту Козьміно і збільшена потужність морського терміналу. Введення в експлуатацію ССТО-II дозволить збільшити кількість нафти, що відвантажується в Козьміно, удвічі - до 30 млн тонн на рік. У 2012 році обсяг експорту нафти через порт Козьміно може скласти 15,6-16 млн тонн, у 2013 році - 21 млн тонн. З урахуванням напрямку на Китай (15 млн тонн щорічно), у 2013 році завдяки ССТО буде прокачано 36 млн тонн. Перевалка через Козьміно в 2014 році може становити 24-25 млн тонн, у 2015 році - 30 млн тонн.