«Київенерго» ввела в експлуатацію підстанцію «Університетська»

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» ввела в експлуатацію підстанцію 110/10 кВ «Університетська» вартістю 146 млн грн, з лінією електропередач 110 кВ у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, підстанція «Університетська» обслуговуватиме житлові масиви Ширма, Деміївка і Голосіїв, а також станцію «Васильківська» Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену.

Також у повідомленні зазначено, що протяжність прокладених ліній електропередач 110 кВ у рамках проекту становила 3,86 км, трансформаторна потужність підстанції становить 80 МВА (мегавольтампера), що в 2,5 рази більше в порівнянні з потужністю старої підстанції.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.