Росія добудувала нафтопровід до Тихого океану, що загрожує зниженням експорту нафти до Європи

Росія завершила найбільший з часів СРСР інфраструктурний проект, продовживши нафтопровід Східний Сибір-Тихий океан (ССТО) до тихоокеанського узбережжя, повідомляє Reuters.

За оцінкою агентства, запуск цього нафтопроводу загрожує скороченням поставок до Європи, яка одержує з Росії значну частину споживаної нафти.

Трубопровідній монополії «Транснефть» було потрібно шість років і понад 25 мільярдів доларів для будівництва магістралі завдовжки 4200 кілометрів, що з’єднує східносибірські родовища з портом Козьміно. Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний звинуватив компанію в розкраданні 4 мільярдів доларів під час будівництва, проте «Транснефть» відкинула ці звинувачення.

Перший етап ССТО до китайського кордону було побудовано в 2009 році, і в січні 2011 року Росія почала поставляти до Китаю 300 000 барелів нафти на добу.

За інформацією компанії, цього року на Японію припадала майже третина експорту по ССТО, 24% на Китай і 22% на США. Президент РФ Володимир Путін закликав нафтові та газові компанії збільшити частку на прибуткових азіатських ринках.

"Це дає нам можливість ефективно працювати на ринку, який найшвидше в світі зростає - на Азіатсько-Тихоокеанському ринку", - сказав В.Путін про нафтопровід минулого тижня.

На думку аналітиків, побоювання Європи, що їй дістанеться менше російської нафти, виправдано.

"Звичайно, є ризик скорочення потоку нафти до Європи. Сорт ССТО продається з премією до еталонного сорту Dubai, і це говорить на користь східного напряму", - сказав старший аналітик «Альфа-Банку» Олександр Корнілов.

Згідно з графіком відвантажень на перший квартал 2013 року, Росія скоротить поставки нафти до Європи, причому відвантаження з балтійського порту Усть-Луга знизяться на 20 відсотків.

Досі РФ поставляла основну частину нафти, що видобувається, із Західного Сибіру до Європи по побудованому в 1960-х роках нафтопроводу «Дружба». Але цього року Росія побудувала морський термінал Усть-Луга, різко скоротивши експорт по «Дружбі» та змусивши споживачів у Східній Європі шукати інші варіанти.

Деякі аналітики сумніваються в здатності країни зберігати обсяг поставок на захід і на схід із запуском ССТО. У 2013 році РФ планує відправити близько 18 мільйонів тонн або 360 тис. барелів на добу в Козьміно нафтопроводом і до 4 мільйонів тонн залізницею, а надалі збільшити поставки до 1 мільйона барелів на добу.

"Росії буде непросто заповнити трубопровід. А показники деяких східносибірських родовищ нижчі, ніж очікувалося", - сказав стратег UBS Джуліус Уокер.

Головний постачальник нафти для ССТО - Ванкорське родовище, що контролюється компанією «Роснефть». Видобуток на ньому наступного року за планом має становити 500 тис. барелів на добу. За розрахунками ВТБ Капітал, до 2020 року східносибірські родовища вироблятимуть 45 мільйонів тонн проти 15 мільйонів цього року.