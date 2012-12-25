Держконцерн «Ядерне паливо» вніс 80 млн грн в СП Росії та України

Державний концерн «Ядерне паливо» профінансував свою частку в статутному капіталі споруджуваного в Україні заводу з виробництва ядерного палива, перерахувавши 12 грудня спільному російсько-українському підприємству 80 млн грн в рамках додаткової емісії спільного підприємства (СП), повідомляє прес-служба держконцерну

«Державний концерн «Ядерне паливо» повністю виконав свої зобов'язання і 12 грудня 2012 оплатив українську частину акцій додаткової емісії ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» розміром 80 млн грн», - йдеться в повідомленні концерну.

Як раніше повідомляв УНІАН, на зборах акціонерів Українсько-російського спільного підприємства «Завод з виробництва ядерного палива» 21 листопада поточного року ухвалили рішення про збільшення розміру статутного капіталу на 160 млн грн - до 161,5 млн грн.

Метою збільшення статутного капіталу є забезпечення операційної діяльності підприємства, а також здійснення проектних та інших робіт, необхідних для будівництва заводу з виробництва ядерного палива для реакторних установок ВВЕР-1000.

4 жовтня ц.р. в Україні розпочалося будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

Відповідно до затвердженого ТЕО, загальна вартість проекту становить близько 460 млн дол., в т.ч. першої черги - 324,5 млн дол.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50% +1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі ЗАТ розподілені наступним чином: 50% +1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російською - 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів у вересні 2009 року державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.