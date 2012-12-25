Парламент повинен запобігти штучному банкрутству «Енергоатому» - експерти

Верховна Рада нового скликання має продовжити дію Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (№ 2711-IV від 23.06.2005), щоб не допустити штучного банкрутства ДП НАЕК «Енергоатом».

Таку думку висловила низка експертів під час on-line прес-конференції 24 грудня на тему «Енергоатому загрожує штучне банкрутство».

За словами директора Центру взаємодії з органами державної влади та оптовим ринком електроенергії ДП НАЕК «Енергоатом» Костянтина Запайщикова, у разі непродовження дії закону № 2711 із січня 2013 року кредитори компанії автоматично почнуть процес її банкрутства, вимагаючи повернення старих боргів.

«Потрібно так само враховувати, що порушення судами справ про банкрутство «Енергоатому» спровокує вимоги комерційних банків з дострокового погашення поточних кредитів компанії. У результаті рахунки компанії в банках будуть заблоковані, а поточні надходження за відпущену електроенергію будуть списуватися на погашення кредитів», - прогнозує К.Запайщиков.

«Ціна цієї електроенергії у три рази нижча, ніж у тепловій генерації, і в 20 разів нижча за альтернативну. Таким чином, помірна вартість електроенергії для кінцевого українського споживача обумовлена ​​наявністю в балансі ядерної енергетики, хоча проблема дотування залишається дуже актуальною. На мій погляд, зайвий раз не треба перевіряти стійкість системи. Основне значення має баланс - оскільки «сховищ електрики» не існує, арешт рахунків «Енергоатому» розбалансує всю галузь», - додав К.Запайщиков.

Директор з інформаційної підтримки і взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна нагадала, що НАЕК «Енергоатом» з середини 1990-х років як найбільший в Україні виробник електроенергії більше за решту енергогенеруючих компаній країни недоотримував від держпідприємства «Енергоринок» грошей за поставлену електроенергію.

«Це відбувалося через хронічні неплатежі споживачів за електроенергію в період переходу від планової до ринкової економіки. Якби «Енергоринок» вчасно повернув усі борги, цих грошей вистачило б на першочергові роботи з будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС», - зазначила О.Кошарна.

«Дуже сподіваюся, що на цьому тижні ВР прийме відповідний законопроект, і банкрутства "Енергоатому" не буде», - додала О.Кошарна.

Довідка УНІАН. Станом на 1 жовтня 2012 року дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» за електроенергію, відпущену оптовому ринку електроенергії, становить 5,9 млрд грн. Водночас критична кредиторська заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» за рішеннями суду та виконавчими приписами на 1 жовтня 2012 року становить 573 млн грн.

Законом «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23 червня 2005 року № 2711-IV було введено мораторій на стягнення заборгованостей з підприємств ПЕК, які виникли внаслідок несвоєчасних розрахунків за енергоносії, поставлені самими підприємствами ПЕК.

З метою недопущення штучного банкрутства підприємств ПЕК, у тому числі ДП НАЕК «Енергоатом», у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі» № 11421, який дозволяв продовжити дію закону № 2711 на 2013 рік. Однак до закриття 6-ї сесії парламенту він так і не був прийнятий. Закон № 2711 припиняє діяти з 1 січня 2013 року.

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