Придніпровська ТЕС реконструювала енергоблок №9 за 368 млн грн

Придніпровська ТЕС (ДТЕК) завершила модернізацію енергоблоку № 9, вартість якої становила 368,25 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв'язків з громадськістю компанії ДТЕК.

У повідомленні наголошується, що технічне переоснащення котла і турбогенератора енергоблоку № 9 тепер дозволить продовжити термін експлуатації блоку Придніпровської ТЕС на 15-20 років, а також підвищити надійність і ремонтопридатність основного і допоміжного обладнання.

Також ця реконструкція енергоблоку важлива для поліпшення його екологічних характеристик - завдяки конструкторським рішенням під час модернізації котла його ККД підвищується на 6,7%, що в свою чергу, знизить кількість вугілля, необхідного для виробництва 1 кВт · год електроенергії і таким чином знизить викиди пилу в атмосферу.

Зокрема, передбачається зниження питомої витрати умовного палива на 8%. Регулюючий діапазон навантажень котла збільшився з 50 МВт до 75 МВт, що істотно підвищує маневрені характеристики енергоблоку і скорочує кількість пусків/зупинок.

Під час реконструкції енергоблоку № 9 застарілі та неефективні скрубери - пристрої для очищення відхідних газів - були замінені на нові високотехнологічні електрофільтри. Завдяки цьому ступінь очищення димових газів від попелу для енергоблоку № 9 тепер досягне 99,83% і знизиться практично в 30 разів від рівня викидів до реконструкції - до 50 мг на кубометр, що відповідає європейським нормам щодо викидів золи ТЕС.

Після реконструкції на енергоблоці також встановлена ​​система автоматичного моніторингу валових шкідливих викидів в атмосферу.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша енергетична компанія України, чиї підприємства створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації, дистрибуції та збуту електроенергії. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Сегмент генерації представлений 10 ТЕС на сході, в центрі і на заході України. Загальна встановлена ​​потужність генеруючих підприємств ДТЕК перевищує 18 ГВт. ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ПАТ «ДТЕК Крименерго» представляють сегмент дистрибуції та збуту електроенергії. Енергопостачальні компанії ДТЕК обслуговують близько 4,5 млн. клієнтів - фізичних та юридичних осіб.