У південних штатах США торнадо залишили без електроенергії понад 100 тисяч людей

У США 15 торнадо обрушилися на південні штати у ніч на Різдво, залишивши без електроенергії понад 100 тисяч людей.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на ABC News, торнадо пошкодили чимало будинків, повалили дерева, обірвали лінії електропередачі. Основної шкоди завдано штатам Техас, Арканзас, Оклахома, Міссісіпі, Луїзіана і Алабама.

Американські ЗМІ повідомляють, що є загиблі і поранені в результаті природної стихії.

Також торнадо стали причиною значної кількості ДТП. Так, у штаті Оклахома зіткнулося 21 автомобіль. В аеропортах скасовано понад 180 рейсів.

За прогнозами синоптиків, сніжні бурі і завірюхи триватимуть у регіоні щонайменше ще кілька днів.