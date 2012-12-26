«Нафтогаз» візьме у Держбанку розвитку Китаю 3,66 млрд дол. кредиту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» підписала з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) угоду про залучення кредиту під державні гарантії на загальну суму 3,656 млрд доларів США, що направляється на програму заміщення природного газу українським вугіллям.

Про це повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка.

У рамках цієї програми Україна планує здійснити чотири великі інвестиційні проекти. Терміни їхньої реалізації поки не називають.

«Реалізація цієї програми дасть можливість Україні не тільки істотно скоротити імпортозалежність і підвищити енергетичну безпеку держави, але й значно наростити валові обсяги внутрішнього виробництва і споживання, внаслідок запровадження сучасних технологій та будівництва відповідної інфраструктури», - повідомляє прес-реліз.

Уряд України ставить за мету в результаті впровадження використання на об'єктах теплоенергетики технологій водовугільного палива та будівництва заводів газифікації вугілля досягти обсягу заміщення природного газу вітчизняним вугіллям на рівні близько 4 млрд кубометрів щорічно і забезпечити стабільний ринок збуту для вітчизняних вугледобувних підприємств в обсязі до 10 млн тонн щорічно.

Влада також хоче реалізацією програми домогтися щорічної економії валютних коштів до 1,5 млрд доларів США.

Протокол з Держбанком Китаю про залучення кредиту на 3,656 млрд доларів підписали ще в липні 2012 року, а на початку грудня «Нафтогаз України» повідомив про деякі деталі цього кредиту, зокрема, про те, що кредит залучається на 19 років.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів з перекладу вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Щорічний видобуток вугілля в Україні становить близько 80-85 млн тонн.