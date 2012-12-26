АМКУ вимагає від нафтотрейдерів знизити ціни на пальне
Антимонопольний комітет України вимагає від представників лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів до 10 січня 2013 року встановити економічно обґрунтовані ціни на пальне, вважаючи їх завищеними.
Про це УНІАН повідомила прес-служба АМКУ.
Згідно з повідомленням, комітет вважає високим рівень торгових надбавок на пальне роздрібних реалізаторів.
«Комітет стурбований ціновою ситуацією на ринку нафтопродуктів, і очікує від операторів адекватної реакції до 10 січня 2013 року», - сказано в повідомленні.
«Термін, який ми відводимо, - точка відліку. І якщо не буде конкретних результатів, комітет перейде від формату «круглого столу» до іншої форми спілкування», - наголошується в повідомленні з посиланням на слова заступника голови АМКУ Федора Влада.
Також повідомляється, що присутній на зустрічі в АМКУ директор «Укрнафтохімпереробки» Михайло Міндреску, який очолює секретаріат експертно-аналітичної групи з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України, відзначив, що міністерство розуміє стурбованість комітету і виправить ситуацію, а також до 10 січня 2013 року учасники ринку зможуть відреагувати на вимогу комітету.
Довідка УНІАН. За даними консалтингової групи «А-95», середні ціни на АЗС в Україні, станом на 24 грудня, на бензин марки А-95 становили 11,13 грн за літр, дизельне пальне - 10,06 грн за літр.
За даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, зрідженого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 664 одиниці, в листопаді 2012 року в грошовому вираженні зменшилася на 6,7% – до 6,523 млрд грн проти 6,99 млрд грн у жовтні 2012 року.
У листопаді через мережу АЗС було продано 267,4 тис. тонн бензину, що на 8% менше, ніж у жовтні; 175,4 тис. тонн дизельного пального, що на 5% менше, ніж у попередньому місяці; 32,7 тис. тонн скрапленого газу (на 5,7% менше); 12,9 тис. тонн стисненого газу (на 5,2% менше).