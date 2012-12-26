«Газпром», «Лукойл» і Казахстан створюють оператора каспійської нафти

Казахстанська національна нафтогазова компанія АТ "НК "Казмунайгаз" готується придбати 50% в статутному капіталі створюваного в Росії ТОВ "Нафтогазова компанія "Центральна", пише в середу газета "Известия" з посиланням на джерело в уряді.

Отже, Казахстан планує приєднатися до ЛУКОЙЛу і "Газпрому", і в рамках спільного підприємства освоювати родовище Центральне на шельфі Каспію. За словами джерела, "Казмунайгаз" вже звернулася до ФАС Росії за схваленням угоди з придбання частки в СП.

Родовище Центральне було предметом спору до весни 2002 року. Перемігши в тендері Мінприроди, у 1997 році компанія "ЦентрКаспнафтогаз", створена на паритетних засадах ЛУКОЙЛом і "Газпромом", приступила до геологорозвідувальних робіт на цій території. Але так як родовище частково розташовано на казахстанському секторі моря, проти діяльності російських компаній виступив Казахстан. Перед російською стороною постало питання про умови співпраці з Казахстаном, на цьому діяльність навколо Центрального і застопорилася.

У 2002 році президенти Росії і Казахстану Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв домовилися про перехід Центрального під юрисдикцію Росії, а двох інших родовищ (Курмангази і Хвалинське) - під казахстанську. Крім того, сторони домовилися, що родовище розроблятиметься на умовах угоди про розділ продукції (УРП), оператором проекту планувалося зробити "ЦентрКаспнафтогаз".

Згідно з домовленістю, російській стороні в особі ЛУКОЙЛа і "Газпрому" повинна була належати 50% частка в цьому проекті, а "Казмунайгазу" - ще 50%. Частину своїх акцій казахстанська компанія хотіла залишити собі, а якусь продати. Але для того, щоб створити проект на умовах УРП, необхідно було прийняти поправки до закону, так як до цього часу в Податковому кодексі цього режиму вже не існувало. Водночас намір брати участь у проекті на умовах УРП сторони зберігали аж до лютого 2012 року, коли було вирішено спростити процедуру, сформувати СП і оформити на нього ліцензію на геологорозвідку і видобуток.

Представник ЛУКОЙЛа розповів виданню, що вибір компанії від Казахстану більш ніж очевидний, так як це основна нафтогазова компанія в країні, що на 100% належить державі, її щорічний прибуток перевищує 2,5 мільярда доларів.

У прес-службі "Казмунайгазу" не прокоментували ситуацію, офіційно послалися на наближення новорічних свят.

"На якій стадії зараз перебуває формування СП, сказати важко, наш президент у цьому році висловлював надію, що воно буде зареєстровано до кінця року, але боюся, що вже не встигнемо, - коментує газеті представник ЛУКОЙЛу - Нам дуже важко відслідковувати ситуацію, тому що робота ведеться в урядових структурах. Ми вже все що могли зробили, і тепер ні від нас, ні від "Газпрому" нічого не залежить, ми можемо тільки спостерігати зі сторони за цим процесом і якось намагатися лобіювати".

У "Газпромі" виданню повідомили, що клопотання про участь у спільному проекті відповідає домовленостям, які були досягнуті на останній робочій зустрічі представників всіх сторін, що відбулася в жовтні 2012 року.

"Компаніями були остаточно узгоджено установчі документи СП, створення якого планується найближчим часом, - повідомили "Известиям" в управлінні інформації "Газпрому".

Як випливає з матеріалів "Казмунайгазу", сумарні видобувні ресурси нафтогазоконденсатного родовища Центральне становлять 101,4 мільйона тонн нафти, 7,5 мільйона тонн конденсату і 162,1 мільярда кубометрів газу.