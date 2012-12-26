Проект «LNG-термінал» вимагає «перезавантаження» - Ставицький

Проект будівництва LNG-терміналу вимагає перезавантаження і Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір налагодити співпрацю з цього питання з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Проект LNG-термінал буде перезавантажено. Ми налагоджуємо співпрацю з Держагентством з цього питання і доведемо цей проект до логічного кінця», - сказав міністр.

Також він додав, що готовий працювати з віце-прем'єром Юрієм Бойком як "одна команда".

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становить 25% + 1 акція.

26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду, про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

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