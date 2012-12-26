«Львіввугілля» до кінця року отримає 90 млн грн на переоснащення шахт

Державне підприємство «Львіввугілля» до кінця 2012 року отримає 90 млн грн на придбання обладнання для переоснащення шахт.

Про це повідомляє прес-служба профспілки працівників вугільної галузі з посиланням на слова першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Богдана Матолича.

Згідно з повідомленням, обіцянку виділити кошти вугільному об'єднанню «Львіввугілля» до кінця поточного року прозвучала під час зустрічі віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка з генеральними директорами держпідприємств вуглепрому та представниками Донецької, Луганської та Львівської облдержадміністрацій, яка відбулась в Києві 24 грудня.

«Кошти мають надійти найближчими днями, тому сподіваємося, що новий 2013 почнеться з оснащення нових лав на шахтах держпідприємства «Львіввугілля», - сказано в повідомленні з посиланням на слова Б.Матолича.

Як наголошується в повідомленні, ці кошти надійдуть за рахунок переведення двох шахт - «Зарічної» і «Візейської», які не ведуть робіт з видобутку, зі складу «Львіввугілля» до «Укрвуглеторфреструктуризації», для їхньої подальшої реструктуризації.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розпорядженням № 728 від 19 вересня поточного року доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств протягом 2012-2014 рр.

«Львіввугілля» також підлягає корпоратизації упродовж зазначеного часу.

Раніше, у середині квітня 2012 року, Верховна Рада ухвалила Закон «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», який передбачає, що особливими умовами приватизації таких підприємств є продаж всіх акцій, що належать державі (без збереження у держвласності пакетів акцій), у статутних капіталах акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

3 травня Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Львіввугілля» налічує 8 шахт, які видобувають енергетичне вугілля. У 2011 році на шахтах підприємства видобуто 2,069 млн тонн рядового вугілля.