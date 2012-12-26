Нафта на світовому ринку дорожчає за низьких обсягів торгів

Нафта на світовому ринку дорожчає за низького обсягу торгів, оскільки інвестори сподіваються, що американські політики в останній момент домовляться, як уникнути фінансової кризи, повідомляє агентство Reuters.

О 9.12 за київським часом ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,52 дол. - до 109,32 дол. за барель, а ф'ючерси на WTI - на 0,39 дол. - до 89,00 дол. за барель.

"Активність світових ринків дуже слабка зі Святвечора. Гравців мало, тому ринки легко рухаються вгору і вниз, що, по-моєму, не відображає реальний ринок", - сказав Кен Хасегава з Newedge Japan.

Президент США Барак Обама може повернутися до Вашингтона з відпустки на Гаваях у середу ввечері, щоб продовжити переговори з Конгресом щодо "бюджетного обриву".

Підтримку нафти також надають очікування, що новий прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе буде активно стимулювати економіку, що займає третє місце в світі зіспоживання нафти.

"Фондовий ринок вчора піднявся, це може бути одним з чинників зростання цін на нафтовому ринку", - сказав К.Хасегава.

Індекс Азіатсько-Тихоокеанського фондового ринку, не враховуючи Японії, піднявся на 0,1% додатково до 0,3% зростання у вівторок.

Іншим фактором підтримки залишається напруженість на Близькому Сході, насамперед громадянська війна в Сирії і протистояння Ірану і країн Заходу.

Шість країн Перської затоки, що займають проамериканську позицію, у вівторок зажадали від Ірану припинити втручання у справи регіону, а від властей Сирії - зупинити масові вбивства і порушення міжнародних законів.