Транзит російської нафти через Україну подорожчає на 8,4%

Тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшиться на 8,4% - до 8,35 євро за тонну з 7,7 євро за тонну.

Про це повідомляє прес-служба російської компанії «Транснафта».

Згідно з повідомленням, транзит здійснюється з РФ через Україну в напрямку Словаччини і Угорщини.

Довідка УНІАН. Нафтогазовий сектор України в 2012 році підвищив тарифи на транзит російської нафти на 8,5% - до 7,7 євро за тонну.

Згідно з даними Держстату України, трубопровідне транспортування енергоносіїв за 6 місяців п.р. засвідчило відчутне сукупне цінове зростання - на 17,1%. До того ж подорожчання стосується як газу, так і сирої нафти.

Транзит нафти до країн Євросоюзу (до Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України у січні-жовтні 2012 року скоротився до 11,971 млн тонн, що на 19% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Наприкінці жовтня 2012 року тодішній міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявляв, що Україні, незважаючи на можливості нафтотранспортної системи, не вдається збільшити транзит нафти поточного року.

Ю.Бойко відзначав, що Україна хотіла б більше транспортувати нафти, але у зв'язку з будівництвом Балтійської трубопровідної системи-2, не вдається збільшити транспортування.

Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає в себе 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.