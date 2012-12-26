Україна за 11 місяців скоротила імпорт газу на 27,1%

Україна за 11 місяців 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

При цьому, за даними Міненерговугілля, в листопаді імпорт газу зменшився порівняно з попереднім місяцем поточного року до 2,617 млрд куб. м з 3,17 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що Україна в поточному році скоротить постачання російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься лише за цей обсяг.

Раніше заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що «Газпром» розраховує, що Україна купить цього року 40 млрд куб. м газу.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік в 52 млрд куб. м, Україна мала б оплатити не менш як 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» чекає збільшення постачавок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становть 421 дол. за тисячу кубометрів.