Експлуатація першого блоку Південно-Української АЕС можлива на підставі окремого дозволу

Експлуатація першого енергоблоку Південно-Української атомної електростанції після завершення його проектного терміну роботи можлива на підставі окремого дозволу Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Про це говоритися у відповідній постанові ДІЯРУ.

«Експлуатацію реакторної установки енергоблоку №1 після завершення проектного терміну експлуатації здійснювати на підставі окремого дозволу Держатомрегулювання України. В окремому дозволі встановити умови та обмеження режимів експлуатації реакторної установки, включаючи порядок переведення і подальшого знаходження енергоблоку в зупиненому стані», - сказано в постанові.

Згідно з документом, ДІЯРУ встановила дворічний термін дії окремого дозволу після завершення проектного терміну експлуатації цього енергоблоку.

Водночас залишається невирішеним питання терміну введення першого блоку в промислову експлуатацію і, відповідно, терміну закінчення його 30-річної ліцензії.

«Наразі Генеральним конструктором реакторної установки з ВВЕР-1000 підтверджено, що фактичною датою відліку початку проектного терміну експлуатації енергоблоків має бути введення блоку в промислову експлуатацію (це для блоку № 1 ПУ АЕС, згідно з базою даних МАГАТЕ «The Power Reactor Information System», фактично означає 18 жовтня 1983 року), що відповідає світовій практиці і сучасним підходам з безпеки», - зазначено в документі з посиланням на доповідь представника НАЕК «Енергоатом».

Однак, згідно з документом, питання продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Південно-Української АЕС може розглядатися повторно тільки за умови завершення низки обов'язкових робіт з підвищення безпеки його роботи, які з початку грудня поточного року налічують 58 заходів. З них Держатомрегулювання України визнало виконаними 8.

Як раніше повідомляв УНІАН, на продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Південно-Української АЕС (ПУ АЕС) було витрачено 1,7 млрд грн.

На сьогоднішній день виконано оцінку технічного стану всіх елементів обладнання, будівель і споруд першого блоку ПУ АЕС.

Завершено також кваліфікацію обладнання на «жорсткі» умови експлуатації (температура, вологість, радіація).

На початку наступного року енергоблок виводиться у планово-попереджувальний ремонт, протягом якого повинні бути реалізовані усі невиконані роботи з приведення його у відповідність з сьогоднішніми світовими стандартами безпеки.

Довідка УНІАН. Будівництво першого енергоблоку ПУ АЕС було почате в 1977 році, 31 грудня 1982 року він був включений в енергомережу. У 1983 році був остаточно введений в промислову експлуатацію. Електрична потужність блоку становить 1000 МВт. На даному енергоблоку експлуатується реактор типу ВВЕР-1000 серії В-302.

Південно-Українська АЕС експлуатує три енергоблоки ВВЕР-1000, Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат № 3)

За обсягами виробництва Південно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 млн осіб.